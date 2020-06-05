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«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком

05 июня 2020, 13:25

«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком

Жительница поселка Еленовка к югу от Донецка получила ранение в результате обстрела, заявили в «СЦКК» при группировке «ДНР».

Там рассказали, что женщина 1961 года рождения была ранена еще вчера вечером, но не обратилась за помощью, так как было уже поздно. Ей вызвали машину скорой помощи сегодня утром.

Отмечается, что она получила множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра.

Пострадавшую сначала доставили в городскую больницу Докучаевска, однако из-за характера ранений было принято решение о перемещении в больницу Донецка.

Вчера вечером «ДНР» также сообщила о контузии жительницы села Таврическое Тельмановского района.

ТЕГИ

Организации
ДНР
Места
еленовка

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