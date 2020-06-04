«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела

В группировке «ДНР» заявили о получении контузии мирной жительницей села Таврическое Тельмановского района в результате обстрела сегодня днем. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



Как утверждают боевики, Таврическое оказалось под обстрелом из станкового противотанкового гранатомета сегодня в 17:25.



Согласно сообщению, во время обстрела контузию получила женщина 1940 года рождения, проживающая по адресу ул. Октябрьская, 58. Ей оказана необходимая медицинская помощь на месте.

Ранее Украина в ОБСЕ заявила, что боевики «ДНР/ЛНР» используют жилые кварталы как «живой щит», однако украинские военные не стреляют по объектам гражданской инфраструктуры.