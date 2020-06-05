На Луганщине все же разрешили открытие ресторанов

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской области позволила возобновить работу ресторанов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба облгоадминистрации.



Так, комиссия решила с 5 июня разрешить деятельность учреждений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических требований, предусмотренных постановлением Кабинета министров.



По состоянию на 5 июня на территории Луганской области лабораторно подтвержден 51 случай коронавируса, выздоровели 43 пациента.



Ранее на брифинге в Киеве главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал Луганщину одной из семи областей, где эпидситуация не позволяет открыть заведения общественного питания.



Основанием для такого вывода является то, что в области проведения только 11,96 тестирования ПЦР на каждые 100 тысяч населения, тогда как должно быть не менее двенадцати.