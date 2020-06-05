Минздрав не разрешил открыть кафе и рестораны в Донецкой и Луганской областях

Донецкая и Луганская области попали в перечень регионов, в которых пока невозможна полноценная работа заведений общественного питания, а именно прием клиентов в закрытых помещениях.



Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга.



Он отметил, что открытие кафе и ресторанов возможно, если регион соответствует трем эпидемиологическим критерям. Донетчина и Луганщина не соответствуют одному из них — количеству проведенных ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения.



Также открыть кафе и рестораны не разрешили Киеву, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской и Черновицкой областям из-за показателей заболеваемости коронавирусом.



Ляшко подчеркнул, что в этих областях региональные комисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) не должны разрешить работу заведений общепита. «Если эти заведения будут открываться на этих территориях, то это будет нарушением постановления правительства о введении адаптивного карантина», — предупредил главный санитарный врач.

Правительство Украины разрешило кафе и ресторанам с 5 июня принимать клиентов внутри заведений при условии соблюдения санитарных норм и соответствия регионов трем критериям адоптивного карантина.



До этого заведения общепита могли работать на вынос и принимать клиентов на летних площадках.