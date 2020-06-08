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Связанные с Коломойским фирмы продавали Украине уголь из России — Bihus.Info

08 июня 2020, 13:31

Связанные с Коломойским фирмы продавали Украине уголь из России — Bihus.Info

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании «Центрэнерго» фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля — преимущественно российское. Некоторые из российских компаний, с которыми сотрудничали украинские фирмы, занимаются реэкспортом угля из ОРДЛО. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку «Центрэнерго» угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это «Синтез Ойл», «Нафта форс», «Рекорд Систем» и «Азонекс». С июля 2019 года по апрель 2020 года они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.



До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной «Центрэнерго» сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал «понятным», не чужие, по словам журналистов-расследователей, ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров в РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из неподконтрольного Донбасса и, вероятно, получал благодарность от так называемого «МИД ДНР» за помощь с улучшением их имиджа за рубежом.





Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей «Газпрома» или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом украинского народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.



По информации издания, всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. «Центрэнерго» уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплаты.

Отмечается, что для того, чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, «Центрэнерго» переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы из орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

На торговле российским углем фирмы из орбиты Коломойского получали внушительный заработок. Чтобы понять схему, издание привело такой пример:

7 декабря 2019 года на таможне оформили две закупки. Уголь марки Т российской «Сибэнергоуголь» купили Трипольская ТЭС и «Синтез Ойл» из пула Коломойского. По одинаковой цене — 1957 грн/т. Только у угля, купленного ТЭС напрямую, эта цена конечная. А вот «Синтез Ойл» в декабре 2019-го перепродавала уголь марки Т для «Центрэнерго» по цене 2200 грн за тонну (без НДС). С наценкой в 243 грн на тонне.

На тех объемах, которые посредники из орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали «Центрэнерго», такая наценка превращается в сотни миллионов гривен. Если предположить, что маржа составляла хотя бы 200 грн, совокупный заработок — около 300 млн.

Напомним, с июня 2019 года «Центрэнерго» возглавлял Владимир Потапенко. Его назначили туда, когда президентом уже был Владимир Зеленский, а премьером оставался Владимир Гройсман. Фондом госимущества, владеющим 78% акций «Центрэнерго», руководил Виталий Трубаров.

После смены руководителей Кабмина и ФГИ Алексей Гончарук и Дмитрий Сенниченко начали смену руководства «Центрэнерго». Этот процесс несколько месяцев блокировался в судах. А 29 мая 2020 года Фонду госимущества удалось назначить и.о. гендиректора Александра Корчинского. Он уверяет, что сейчас «Центрэнерго» использует уголь только государственных шахт.

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