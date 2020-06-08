На Донетчине выявлено 4 новых случая коронавируса

На подконтрольной властям территории Донецкой области в течение 8 июня выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По одному новому случаю COVID-19 зафиксировано в Мариуполе, Краматорске, Бахмуте и Украинске.



В Мариуполе заболел 53-летний медработник, из круга контактных лиц. В Украинске у 64-летней женщины COVID -19 обнаружили перед плановой госпитализацией.



В Краматорске и Бахмуте диагноз подтвердился у 42-летнего мужчины и 26-летней женщины соответственно. Ранее им обоим диагностировали пневмонию, в случае которой на сегодня проводится обязательное ПЦР-исследование.



Таким образом, в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 235 случаев коронавирусной болезни.