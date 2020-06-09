«ДНР»: За сутки один человек скончался вследствие COVID-19, еще у 14-ти подтвердился диагноз

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) вследствие заболевания коронавирусом скончался 49-летний мужчина. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, в формировании выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19 в течение суток.



Диагноз подтвердился у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них — 3 медицинских работника и 12-летний ребенок.



В «ДНР» заявляют, что состояние пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 12:00 9 июня в группировке признают 718 случаев коронавируса. Из них 521 человек выздоровел, 28 — скончались.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявлено 394 случая заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 27 856 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 — умерли от осложнений.