Мужчина получил ранения головы во время обстрела окраины Донецка

СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка в результате обстрела 4 мая. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.



29 мая мужчина рассказал наблюдателям, что 4 мая, примерно в 17:45, он был во дворе своего дома на переулке Лилиной, 4, когда он услышал, что в его дом 3 раза попали снаряды.



Он добавил, что у него шла кровь из головы и ноги, и его отвезли в больницу в Донецке.



9 июня наблюдатели видели медицинские справки, где было указано, что 4 мая 55-летний мужчина получил осколочные ранения в голову.



Поселок Трудовские находится в 15 километрах от Донецка. Населенный пункт контролируется незаконными вооруженными формированиями.