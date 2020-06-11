«Восток SOS»: Большинство мест обсервации на Луганщине не соответствует стандартам

По меньшей мере три из восьми мест обсервации в Луганской области существуют только на бумаге, а большинство действующих баз находятся в плохом техническом состоянии и нарушают санитарные нормы. Об этом сообщают в благотворительном фонде «Восток SOS» по результатам мониторинга 2 — 19 мая.



Представители частных предприятий, владеющих отелями «Северский Донец» и «Центральный» в Северодонецке и мини гостиницы в Рубежном говорят, что решение о размещении обсерваций в их помещениях было принято без предварительных консультаций с владельцами.



По словам представителей этих предприятий, их объекты не подходят для оборудования мест обсервации по формальным критериям — находятся в центре крупных городов, в районах плотной застройки, а части помещений, которые можно было бы отвести для размещения людей на карантин, не имеют отдельных выходов и мест для приготовления пищи.



Одним из помещений, непригодным для длительного размещения людей, в фонде назвали терапевтическое отделение больницы в Белолуцке: здание требует капремонта, мебель, оборудование, постельное белье, канализация и лампа для дезинфекции требуют замены. Под размещение людей отведено две палаты по 6 кроватей, что превышает правила обсервации.



«Помещение столовой, туалета и душевой по визуальной оценке лишь условно можно назвать соответствующими санитарным нормам. Так называемая душевая представляет собой техническое помещение со сливным отверстием в полу, где хранятся средства для уборки, а также установлены два умывальника, один из которых оборудован лейкой для душа», — сообщают в фонде.

В неудовлетворительном состоянии находится и помещение для обсервации в дневном стационаре Станично-Луганской центральной районной больницы. Помещение не эксплуатируется несколько лет и требует капитального ремонта. Помещение имеет душевую и два туалета, которые не оборудованы сиденьями.



По мнению «Восток SOS», местные власти подошли к организации мест обсервации слишком формально — большинство мест обсервации не соответствуют стандартам содержания людей.