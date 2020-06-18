ГПСУ: Боевики ограничивают пропуск граждан через КПВВ, ссылаясь на карантин

Боевики отказываются пропускать граждан через линию соприкосновения, ссылаясь н карантинные ограничения. Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.



10 июня по решению командующего ООС было открыто два КПВВ — «Станица Луганская» в Луганской области и «Марьинка» в Донецкой области. За этот период через КПВВ «Марьинка» боевики пропустили 26 человек, через КПВВ «Станица Луганская» — 644 человека.



Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко в комментарии «Новостям Донбасса» отметила, что на КПВВ «Станица Луганская» боевики начали свободно впускать людей, которые зарегистрированы на оккукпированной территории. Ранее группировка «ЛНР» пропускала лишь по спискам.

В конце марта пункты пропуска на Донбассе были закрыты как украинской стороной, так и группировками «Л-ДНР» из-за коронавируса. За это время между «ЛНР» и украинской стороной время от времени осуществлялся пропуск немногочисленных групп людей.



10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска на Донбассе: КПВВ «Марьинка» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской области. При этом действуют карантинные ограничения: на подконтрольную Украине территорию пропускают лишь при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием мобильного приложения «Дій вдома», или обсервации.



«ДНР» продолжает блокировать работу «Марьинки» со своей стороны.