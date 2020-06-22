Телеканал «112 Украина» сегодня собирается транслировать концерт в Кремле

На сегодня, 22 июня, телеканал «112 Украина» запланировал трансляцию кремлевского концерта по случаю Дня скорби и памяти жертв войны. Анонс мероприятия, которое состоится в РФ, размещен в телепрограмме канала.



В украинском эфире собираются показать концерт «Накануне победной весны», записанный в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. В нем приняли участие народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители и другие артисты: Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Басков, Елена Ваенга, Диана Арбенина, БИ-2, Кубанский казачий хор и другие.



Стоит отметить, что Олег Газманов, например, неоднократно проводил концерты на оккпуированной «ДНР» территории Донецкой области. Один из них он провел на так называемый «день республики».



