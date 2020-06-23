Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО

Вечером 22 июня работа контрольного пункта въезда-выезда была продлена из-за того, что после 18:00 туба прибыло 110 человек со стороны неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.



Там отметили, что в течение дня пропуск с временно оккупированной территорий происходил очень медленно. «В соцсетях люди писали, что утром боевики довольно быстро пропустили нескольких человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей, сперва под палящим солнцем, затем под ливнем», — подчеркнули в ГПСУ.



При этом уже ближе к регламентированному времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась: граждане массово начали прибывать. Прибывшие объяснили, что группировка «ДНР» сперва анонсировала возобновление пропуска на дорожном коридоре «Донецк-Мариуполь», а впоследствии блокировала возможность людям пересечь там линию разграничения.



«Люди говорят, что не выдержав несколько часовое ожидания, еще и при неблагоприятной погоде, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ "Новотроицкое" должно закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников», — рассказали в ГПСУ.



По решению командующего объединенных сил работа КПВВ было продлено. Пропуск осуществлялся пока после 21:00 не оформили последнего прибывшего из ОРДО человека с инвалидностью.





В ГПСУ констатировали, что «ДНР» не пропускает людей на свою территорию. Там рассказали, что в понедельник в ОРДО попробовали попасть автомобиль с четырьмя людьми, а также четыре пешехода.



Люди на автомобиле вернулись. Они также сообщили, что четверо пешеходов, среди которых одна женщина на костылях, ожидали перед блокпостом боевиков, где планировали и заночевать, если их не пропустят.



Украинские пограничники пообещали, что если эти люди вернутся на подконтрольную украинской власти территорию, то они готовы их впустит даже в нерабочее время КПВВ. В ГПСУ также отметили, что расстояние между КПВВ «Новотроицкое» и блокпостом боевиков «Еленовка» около 5 километров «и преодолеть его будет нелегко, особенно на костылях».



Сегодня КПВВ «Новотроицкое» начал работу с 7:00 и будет работать до 18:00.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.



При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. Также пересекающию должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.