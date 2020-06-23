Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО

23 июня 2020, 11:32

Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО

Вечером 22 июня работа контрольного пункта въезда-выезда была продлена из-за того, что после 18:00 туба прибыло 110 человек со стороны неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Там отметили, что в течение дня пропуск с временно оккупированной территорий происходил очень медленно. «В соцсетях люди писали, что утром боевики довольно быстро пропустили нескольких человек под запись камер пропагандистского телеканала, а дальше держали людей, сперва под палящим солнцем, затем под ливнем», — подчеркнули в ГПСУ.

При этом уже ближе к регламентированному времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась: граждане массово начали прибывать. Прибывшие объяснили, что группировка «ДНР» сперва анонсировала возобновление пропуска на дорожном коридоре «Донецк-Мариуполь», а впоследствии блокировала возможность людям пересечь там линию разграничения.

«Люди говорят, что не выдержав несколько часовое ожидания, еще и при неблагоприятной погоде, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону. Они понимали, что КПВВ "Новотроицкое" должно закрываться, но надеялись на понимание и помощь украинских пограничников», — рассказали в ГПСУ.

По решению командующего объединенных сил работа КПВВ было продлено. Пропуск осуществлялся пока после 21:00 не оформили последнего прибывшего из ОРДО человека с инвалидностью.



В ГПСУ констатировали, что «ДНР» не пропускает людей на свою территорию. Там рассказали, что в понедельник в ОРДО попробовали попасть автомобиль с четырьмя людьми, а также четыре пешехода.

Люди на автомобиле вернулись. Они также сообщили, что четверо пешеходов, среди которых одна женщина на костылях, ожидали перед блокпостом боевиков, где планировали и заночевать, если их не пропустят.

Украинские пограничники пообещали, что если эти люди вернутся на подконтрольную украинской власти территорию, то они готовы их впустит даже в нерабочее время КПВВ. В ГПСУ также отметили, что расстояние между КПВВ «Новотроицкое» и блокпостом боевиков «Еленовка» около 5 километров «и преодолеть его будет нелегко, особенно на костылях».

Сегодня КПВВ «Новотроицкое» начал работу с 7:00 и будет работать до 18:00.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.

При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. Также пересекающию должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.

Читайте также:

Желающие выехать через блокпост «ДНР» продолжают сталкиваться со сложностями

ТЕГИ

Места
еленовка КПВВ Новотроицкое
Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:42
«ДНР» откроет въезд через «Еленовку» только на один день. И не для всех
12:24
«ДНР» более 70 дней удерживает в плену дончанина без связи с родными
11:32
Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО
10:29
«ДНР» заявила об одном летальном и 26-ти новых случаях COVID-19 за сутки
10:05
Желающие выехать через блокпост «ДНР» продолжают сталкиваться со сложностями
09:51
Боевики не выпускают патруль ОБСЕ из ОРЛО
22:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:37
«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска
16:19
«ДНР» не впускает трех пенсионеров, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое»
15:06
«ДНР» назвала условия въезда в ОРДО: включение в список и двухнедельная обсервация
11:32
Украина открыла КПВВ «Новотроицкое»
11:03
«ДНР» заявила о двух новых умерших из-за коронавируса
09:57
«ЛНР» сообщила о 471 случае COVID-19
23:43
Главные новости Донбасса за неделю
16:55
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения
все новости
14:45
В России воевавший на Донбассе боевик осужден за рэкет
14:02
За сутки в ВСУ — 13 новых случаев заболевания COVID-19
13:42
«ДНР» откроет въезд через «Еленовку» только на один день. И не для всех
12:52
В прифронтовых районах Донетчины учится около 15 тысяч детей
12:24
«ДНР» более 70 дней удерживает в плену дончанина без связи с родными
12:07
Фигурант дела Порошенко отстранен от выполнения обязанностей замглавы МИД
11:32
Вчера вечером КПВВ «Новотроицкое» пересекли более 100 человек из ОРДО
10:29
«ДНР» заявила об одном летальном и 26-ти новых случаях COVID-19 за сутки
10:05
Желающие выехать через блокпост «ДНР» продолжают сталкиваться со сложностями
09:51
Боевики не выпускают патруль ОБСЕ из ОРЛО
09:04
За сутки в Украине выявлено 833 случая коронавируса и 23 смерти
08:24
Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен украинский военный
08:10
Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва дома в Киеве
07:57
В Донецкой области выявили еще 6 случаев коронавируса
22:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие
21 июня, 13:11
Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►
20 июня, 19:23
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
20 июня, 12:01

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция