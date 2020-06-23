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В прифронтовых районах Донетчины учится около 15 тысяч детей

23 июня 2020, 12:52

В прифронтовых районах Донетчины учится около 15 тысяч детей

В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области школьное или дошкольное образование в общей сложности получают почти 15 тысяч детей. Такие данные были озвучены в ходе сегодняшнего заседания коллегии областной государственной администрации. 

В частности, в населенных пунктах на линии соприкосновения находится 49 школ, в которых учится 11 663 ребенка.

Также там расположены 55 дошкольных учреждений, которые посещают 3 311 детей.

Данные приведены по населенным пунктам на подконтрольной украинским властям территории.

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По оценке Офиса президента, более 400 тысяч детей на Донбассе живут в постоянной угрозе пострадать вследствие обстрелов либо детонации взрывоопасных предметов.

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