В прифронтовых районах Донетчины учится около 15 тысяч детей

В прифронтовых населенных пунктах Донецкой области школьное или дошкольное образование в общей сложности получают почти 15 тысяч детей. Такие данные были озвучены в ходе сегодняшнего заседания коллегии областной государственной администрации.



В частности, в населенных пунктах на линии соприкосновения находится 49 школ, в которых учится 11 663 ребенка.



Также там расположены 55 дошкольных учреждений, которые посещают 3 311 детей.



Данные приведены по населенным пунктам на подконтрольной украинским властям территории.

По оценке Офиса президента, более 400 тысяч детей на Донбассе живут в постоянной угрозе пострадать вследствие обстрелов либо детонации взрывоопасных предметов.