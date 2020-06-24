По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в Славянске (4), Мариуполе (2), Дружковке (1), Марьинском районе (1) и Лиманской ОТГ (1). С начала пандемии на Донетчине коронавирус подтвержден у 376 человек (179 человек выздоровели, 8 — скончались), в Луганской области — у 75-ти.



В отдельных районах Донецкой области вчера зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса. Кроме того, произошло три летальных случая: умерли мужчины в возрасте 60 и 70 лет и женщина в возрасте 60 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего «ДНР» подтверждает 1054 случая COVID-19. Из них выздоровели 308 человек, умерли — 66.



Группировка «ЛНР» признает 474 случая заболевания коронавирусом COVID-19 на подконтрольной ей территории.

Боевые действия



Вчера, 23 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе впервые за пять лет не было ни убитых, ни раненых украинских военных. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сказал источник в Офисе президента.



Общество



На фоне пандемии коронавируса в Донецке и Луганске в нарушение Минских договоренностей прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России группировки «ДНР/ЛНР» перенесли мероприятия с 9 мая на 24 июня.



«ДНР» и «ЛНР» организуют подвоз желающих принять участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Сепаратисты запустят рейсы в населенные пункты Ростовской области (РФ), где расположены избирательные участки, в которых могут проголосовать владельцы российских паспортов без регистрации.



В ночь на 24 июня в пункте помощи ГСЧС Украины на КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 42 человека, которые не смогли пересечь линию соприкосновения. Из них шестеро — дети. Боевики заявляли, что позволят пересечь коридор «Новотроицкое» — «Еленовка» только 25 июня и только тем, кто попал в списки «штаба ДНР».



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