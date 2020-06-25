Пограничники выявили 5 нарушителей самоизоляции в пунктах пропуска на Донбассе

Пограничники обнаружили пятерых нарушителей самоизоляции, трое из них на КПВВ «Станица Луганская», еще двое в пункте пропуска «Меловое». Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Трое граждан, которые были выявлены на КПВВ «Станица Луганская» прибыли в Украину 18, 20 и 23 июня, а пытались выехать на временно оккупированную территорию 24 июня, значительно раньше установленного срока самоизоляции.



«Еще двух таких путешественников-нарушителей, которые направлялись в Российской Федерации, обнаружили в пункте пропуска "Меловое". Один из них не добыл тринадцать суток, другой — пять до окончания установленного срока самоизоляции», — говорится в сообщении.



Сотрудники Нацполиции на выявленных нарушителей составили протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.