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Пенсионеры из ОРДЛО отрезаны от выплат из-за карантинных ограничений на КПВВ — Human Rights Watch

03 августа 2020, 09:55

Пенсионеры из ОРДЛО отрезаны от выплат из-за карантинных ограничений на КПВВ — Human Rights Watch

Ограничительные меры из-за COVID-19 заблокировали доступ к пенсиям жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, передает «Радио Свобода».

В организации считают, что ограничения вызывают чрезвычайные трудности для людей старшего возраста, которые все еще могут пересекать блокпосты, чтобы забрать свои пенсии.

«Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить покупку даже базовых продуктов питания», — заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Она считает, что пандемия должна подтолкнуть украинскую власть немедленно найти постоянные решения, чтобы пенсионеры могли получать свои пенсии более легко.

Напомним, украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась.

Украинские власти 9 июня открыли пункт пропуска «Марьинка» в Донецкой области и КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области. Следом 22 июня Украина открыла КПВВ «Новотроицкое», что также в Донецкой области. Прибывающие на подконтрольную Украине территорию обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома» или обсервацию в медучреждениях.

Так называемая «ДНР» с 22 июня — на выезд, а с 25 июня — на въезд один раз в неделю начала открывать лишь один из четырех своих пропускных пунктов — «Елновку», который находится в одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Немного позже там установили особые правила проезда: выехать из Донецка можно лишь имея прописку на подконтрольной Украине территории, въехать — по спискам «штаба ДНР по коронавирусу», в который можно попасть, по уважительной причине. С 24 июля группировка «ДНР» открывает свои КПВВ по понедельникам и пятницам.

Группировка «ЛНР» с 10 июня свободно выпускает граждан на подконтрольную Украине территорию, въехать обратно можно либо по прописке на подконтрольной группировке территории, либо подав запрос в «МИД ЛНР» на проезд и получив разрешение.

Так называемая «граница» между ОРДО и ОРЛО также закрыта, проехать можно имея регистрацию в месте, куда гражданин направляется, либо по уважительной причине: обучение, уход за больным, трудовая деятельность и тд.

Для тех, кто не вписывается в критерии на пропуск, которые установлены самопровозглашенными властями, всего один способ попасть на подконтрольную Украине территорию или наоборот — въехать в ОРДЛО — ехать через Россию. Однако, за это предусмотрен административный штраф: проезд в ОРДЛО из России или наоборот — незаконное пересечение границы Украины.

В таких условиях пенсионеры отрезаны от наличной гривны уже более четырех месяцев. Как известно, жители ОРДЛО, получающие социальные выплаты, должны были каждые 60 дней проходить идентификацию в «Ощадбанке». Украинские власти 17 марта отменили обязательную верификацию на время карантина и еще месяц после него, а начисление на карты продолжили осуществлять, даже если срок ее действия истек.

Как мы рассказывали в одном из сюжетов «Донбасс Сегодня» у жителей ОРДЛО есть возможность одналичить свои пенсии в Донецке или Луганске через посредников. За такие услуги комиссия составляет 3-5%. Кроме того, конвертация украинской валюты в российский рубль происходит по невыгодному курсу.

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