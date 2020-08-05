Фокин еще не знает, какая должность для него предусмотрена в делегации ТКГ

Первый премьер-министр Витольд Фокин в комментарии «Радио Свобода» сообщил, что его конкретная должность в украинской делегации ТКГ еще не определена.



«Еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси я буду там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и т.д. — это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет... Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю», — сказал он.



Политик предположил, что мог бы быть заместителем нового главы украинской делегации и первого президента Украины Леонида Кравчука.



«Я знаю, что делать, я готов эти действия делать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука — я согласился бы — там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет», — отметил бывший глава правительства.



Он добавил, что уже начал «на любительском уровне что-то делать, потому что откладывать это дело просто нельзя».



Фокин также прокомментировал слова представителя отдельных районов Донецкой и Луганской областей в политической подгруппе ТКГ Сергея Гармаша о выражении «народ Донбасса».



«Господин Гармаш правильно обратил внимание, я скажу больше: для меня народ Донбасса — это мои братья и сестры. Я более четверти века работал и был с ними в одной семье, в одной семье. Поэтому он не ошибся. Но он меня насмешил, когда сказал, что похоже на то, что Фокин много смотрите телевизор. Если возможность есть, передайте ему, он ошибается, я смотрю только футбол и теннис. И больше ничего по телевизору не смотрю», — заверил политик.



По словам Фокина, информацию о событиях в Донбассе он узнает из интернета, также общается с переселенцами и людьми, которые проживают в Золотом, Попасной и оккупированном Донецке.



На вопрос, считает ли он «народ Донбасса» народом Украины, Фокин ответил утвердительно.



Политик не сказал подробнее о планах работы в Трехсторонний контактной группе, сославшись на то, что это обстоятельный разговор и прежде всего он должен знать свою роль в делегации.

Вчера глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук рассказал, что Витольду Фокину предложили заняться налаживанием коммуникации с жителями Донецкой и Луганской областей.



В Офисе президента заявили, что Фокин определится со своим возможным участием в работе украинской делегации в ТКГ до конца недели.