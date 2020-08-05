Фокин определится со своим участием в ТКГ до конца недели

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин определится со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе до конца нынешней недели.



Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривная.



Она также отметила, что вчера состоялась встреча Фокина с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук рассказал, что Витольду Фокину предложили заняться налаживанием коммуникации с жителями Донецкой и Луганской областей.