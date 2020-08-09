Лукашенко: Генпрокуроры Украины и РФ не приехали для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что генеральные прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК «Вагнер». Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Им наплевать на этих ребят», — сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками.



6 августа в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что правоохранители готовят ходатайство об экстрадиции в Украину 28-ми боевиков российской ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси и подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.



Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.