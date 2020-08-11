Тихановская с листа зачитала призыв прекратить протесты. Возможно, это видео было записано в ЦИК Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны.



Видео опубликовал провластный белорусский Telegram-канал «Желтые сливы». Когда и где было записано видеообращение, не указано. Тихановская зачитала свой текст с листа, не глядя в камеру.



«Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — сказала она.

Тихановскую перед отьездом заставили записывать обращения. Видно, как бедная Светлана читает с листика.



Сволочи! pic.twitter.com/f2Z30hEvQT — РБ головного мозга (@belamova) August 11, 2020

Это видео могло быть записано в помещении Центризбиркома Беларуси. Диван и жалюзи на ролике с Тихановской похожи на те, которые находятся в кабинете главы ЦИК.

Видео Тихановской с призывом не выходить на улицы, судя по всему, действительно было записано в помещении ЦИК Беларуси. Помимо совпадающего фона с жалюзи, нам удалось найти и кадры с аналогичным диваном в кабинете главы ЦИК pic.twitter.com/ifQasDiQ4b — CIT (@CITeam_ru) August 11, 2020

Так. Друзья. У меня крошечная аудитория, но это, кажется, добавляет ада ситуации. Обращение Тихановской записано в кабинете главы ЦИК РБ Ермошиной. Фото с таким же диваном, жалюзи и подоконником найдено в открытом источнике. https://t.co/dkWNPvu6xK pic.twitter.com/sAB7XsLzMS — Имя может быть пустым (@PostersAsh) August 11, 2020

10 августа Тихановская пришла в ЦИК вместе с адвокатом для подачи жалобы. Они находились в разных кабинетах в течение трех часов. После этого Тихановская вышла из ЦИК, заявила что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении.



Сегодня утром стало известно, что Тихановскя находится в Литве. В ее штабе заявили, что кандидат в президенты сделала это не по собственной воле, а под давлением властей в обмен на освобождение начальника ее штаба Марии Мороз.



Соратница Тихановской Мария Колесникова прокомментировала видео так: «Человек, который три часа находится наедине с двумя представителями правоохранительных органов, может прочитать любой текст».



Муж Светланы Тихановской Сергей продолжает находиться в белорусском СИЗО. Его задержали в мае, не дав принять участие в президентских выборах.

Протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%. Тихановская считает, что результаты были сфальсифицированы. Сразу после их оглашения, люди вышли на улицу, произошли столкновения с милицией. Во вторую ночь волнений в Минске погиб протестующий. В МВД сообщили, что за два дня задержали пять тысяч демонстрантов.