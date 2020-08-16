Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО

16 августа 2020, 15:11

Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО

Восточная правозащитная группа сообщила о кадровых изменениях в составе оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Среди фактов, известных организации:

— Задержание директора «Коммунального автотранспортного предприятия» Свердловска и Свердловского района — Голубенко Дмитрий за совершение коррупционного преступления 10 июля 2020 года. Ему грозит наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет;
— «Уголовное дело» в отношении так называемого главы администрации города Ровеньки Сергея Щукина. Исполняющим обязанности оккупационной администрации назначен Андрей Рубанцов;— Арест в июне 2020 года бывшего «депутата» «ЛНР» Алчевского горсовета Павла Салахутдинова. По данным правозащитников, боевики обвиняют его в хищении денежных средств в особо крупных размерах. Также, по этому делу допрошен Валерий Геращенко — директор предприятия «Алчевск-теплокомунэнерго», но после отпущен на свободу;

— Назначение 4 августа нового руководителя на предприятие «Автодор» Артур Доброрез. Работа предыдущего директора была раскритикована главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным;
— Задержание «министра промышленности и торговли» группировки «ЛНР» Дмитрия Божича;
— Увольнение «министра» топлива, энергетики и угольной промышленности" группировки «ЛНР» Павла Мальгина. Исполняющим обязанности назначен Александр Трофименко начальник — ранее главный инспектор «Госгорпромнадзора».

По данным Восточной правозащитной группы, причиной кадровых изменений являются внутренние финансовые поверки советников РФ по расходованию финансовых встреч средств, выделенных РФ на поддержание оккупационных администраций.

«Также кадровые изменения связаны с усилением противостояния Суркова и Козака, людей, которые были назначены во время кураторства ОРДЛО Суркова на данный момент просто убирают в связи с тем, что они саботируют процесс политики Дмитрия Козака. К примеру, Павел Малыгин, бывший "министр топлива и энергетики" НВФ "ЛНР" саботировал процесс закрытия шахт в ОРЛО, что было одним из направлений работы Дмитрия Козака по уменьшению выделения дотаций из РФ в ОРЛО», — отметила в организации.

ТЕГИ

Организации
ДНР ЛНР Восточная правозащитная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:05
Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы
15:11
Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО
13:49
«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек
12:52
ОБСЕ видела движение авто, людей и поезда у неподконтрольного участка границы на Луганщине
10:36
«ДНР» зарегистрировала шесть новых случаев коронавируса
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от коронавируса
21:30
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
19:23
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 17 августа
16:18
«ДНР» проведет линейки на 1 сентября, несмотря на COVID-19
10:53
Коронавирус в ОРДЛО: За сутки 2 человека умерли, у 29-ти подтвердился COVID-19
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:24
«Едут очень медленно». Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» сегодня днем
14:47
Проверки «МВД ДНР» спровоцировали пробки на выезде из Донецка
12:34
«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем
11:24
«ЛНР»: Местный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного
все новости
17:05
Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы
16:18
Лукашенко отвергает возможность повторных выборов. В Минске проходят два противоборствующих митинга
15:11
Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО
13:49
«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек
12:52
ОБСЕ видела движение авто, людей и поезда у неподконтрольного участка границы на Луганщине
11:39
В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко
10:36
«ДНР» зарегистрировала шесть новых случаев коронавируса
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от коронавируса
09:10
В Украине 1637 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки
08:22
Штаб ООС не зафиксировал нарушений режима прекращения огня на Донбассе в субботу
21:57
Опубликовано видео гибели протестующего в Минске. Оно опровергает версию МВД
21:30
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
20:44
В Донецкой области выявили еще 14 заболевших коронавирусом
19:49
Задержанные в Минске правозащитники «Восток SOS» вернулись домой
19:23
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 17 августа
все новости
ВИДЕО
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
15 августа, 21:30
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция