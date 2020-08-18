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СМИ: Командующий военно-морских сил Украины заразился коронавирусом

18 августа 2020, 16:48

СМИ: Командующий военно-морских сил Украины заразился коронавирусом

У командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на два источника.

Собеседник издания рассказал, что 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После этого 23 сотрудника штаба отправились на самоизоляцию.

Сам командующий ВМС отказался комментировать эту информацию.

Алексей Неижпапа был назначен командующим Военно-морских сил 11 июня. С апреля 2020 года он занимал должность заместителя командующего ВМС, принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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