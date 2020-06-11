Зеленский сменил командующего Военно-морскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Алексея Неижпапу. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.



Неижпапа в 2015-2019 годах был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке — начальником управления боевой подготовки Командования ВМС ВСУ.



С апреля 2020 года он занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ, принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.



Неоднократно руководил украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны.