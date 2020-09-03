Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс

Россиянин Александр Бородай, который был «председателем правительства» группировки «ДНР» в 2014 году, заявил, что «довольно регулярно» посещает Донбасс.



«Думаете, я с Донбасса ушел как-то серьезно? Нет, я с Донбасса не уходил. Я на Донбассе бываю довольно регулярно. Крайний раз был в июне. Собираюсь в скором времени Донбасс посетить», — рассказал Бородай в интервью на YouTube-канале Дианы Кади.



Он напомнил, что в России возглавляет «Союз добровольцев Донбасса». «Тысячи человек из этой организации сейчас находятся на линии боевого соприкосновения на Донбассе в качестве военнослужащих», — добавил он.



Бородай также рассказал, что продолжает дружить и сотрудничать с российским бизнесменом Константином Малофеевым. Последнего связывают с финансированием захвата Крыма и группировок «ДНР»/«ЛНР» в 2014 году.



На вопрос, работал ли он на бывшего помощника президента России и куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова, Бородай ответил: «С Сурковым мы много сотрудничали, мы хорошо с ним знакомы и продолжаем поддерживать отношения — виделись недавно».



Бородай добавил, что Сурков не занимается «украинской темой» после того, как покинул службу в Кремле.