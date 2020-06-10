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В Донецк приехал бывший «премьер ДНР» Бородай

10 июня 2020, 22:30

В Донецк приехал бывший «премьер ДНР» Бородай

В Донецк из России приехал Александр Бородай, который был председателем «правительства» группировки «ДНР» в 2014 году.

Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo, который неоднократно освещал деятельность Бородая.

Отмечается, что россиянин Бородай прибыл в качестве главы «Союза добровольцев Донбасса», чтобы из числа боевиков набрать рекрутов для работы в Африке. По данным источника Wargonzo в «ДНР», речь может идти о Ливии.

Также утверждается, что в задачи Бородая не входит «подготовка почвы» для визита бывшего куратора Кремля по Донбассу Владислава Суркова, о чем писали в Telegram ранее.

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