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Резников объяснил механизм получения компенсации за разрушенное войной жилье на Донбассе

04 сентября 2020, 15:27

Резников объяснил механизм получения компенсации за разрушенное войной жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий до конца года сможет распределить 20 млн гривен на компенсации за жилье, разрушенное в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников.

Он напомнил, что финансирование для компенсаций в 2020 году было урезано в госбюджете с 40 до 20 млн гривен. В среду, 2 сентября, Кабинет министров утвердил порядок выплат компенсации пострадавшим.

«Это не компенсация конкретных метров или крыши, или окна, разрушенных в результате вооруженной агрессии РФ. Это компенсация нарушенного имущественного права», — отметил Резников, отвечая на вопросы журналистов в Киеве в пятницу.

Максимальный размер компенсации — 300 тысяч гривен.

Как рассказал Резников, средства будут направляться Донецкой и Луганской облгосадминистрациям, откуда дальше распределяться по местным бюджетам. Также предусмотрено создание комиссий под контролем и при участии МинВОТ и представителей органов местной власти, которые займутся рассмотрением заявок на компенсации.

«За 6 лет войны такой компенсации правительство еще не выплачивало», — подчеркнул вице-премьер.

Резников также посоветовал людям, претендующим на компенсацию, уже подавать заявки в органы местной власти, не дожидаясь создания комиссий.

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Компенсация разрушенное жилье

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