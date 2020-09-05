Украина срочно созывает заседание ТКГ из-за угроз главы «ДНР» обстрелять позиции ВСУ

Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за намерения группировки «ДНР» открыть огонь по украинским позициям. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Украинская сторона инициировала проведение встречи в воскресенье, 6 сентября. Заседание должно состояться в формате видеоконференции. Отмечается, что предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Еще ожидается ответ российской стороны.



По мнению Кулебы, пророссийские боевики ищут повод для нарушения режима прекращения огня, что является недопустимым. Также он рассказал, что президент Владимир Зеленский был проинформирован и «очень обеспокоен этим».



Кроме того, глава МИД Украины полагает, что угрозы со стороны «ДНР», за которой стоит Россия, неслучайно были озвучены перед встречей советников лидеров «нормандской четверки», которая ожидается в сентябре. «Возможно, РФ не заинтересована, чтобы эта встреча была максимально успешной. Кроме того, возможно, понимая слабость своих позиций, она хочет усилить их таких образом и посвятить дискуссию советников тому, какая плохая Украина и как вернуться к соблюдению режима прекращения огня», — подчеркнул Кулеба.

В субботу утром глава «ДНР» Денис Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. В конце августа он уже заявлял, что украинские военные якобы обустроили позиции в нарушение условий перемирия.



Украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия Трехсторонней контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.



Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.