Разумков заявил, что изменение постановления Рады в части ОРДЛО может сорвать местные выборы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение проведение голосования. Он отметил, что в парламенте сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 25 октября этого года.



Об этом Разумков заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление — это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение», — сказал он.



Также Разумков сообщил, что на сегодняшний день есть заявление не только главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, но и его заместителя Витольда Фокина, которое касается возможности проведения местных выборов в ОРДЛО.



Спикер Рады отметил, что заявление Фокина «расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ».



Обновлено. Утром 1 сентября Разумков уточнил, что Фокин не отправлял письменного обращения к Верховной Раде, а имелась в виду его высказывание в СМИ. «Письменного обращения не было, имеется в виду то интервью, в котором он обращался к Верховной Раде, отметив, что если Верховная Рада не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, что Верховная Рада не хочет мира. Кто-кто, а Верховная Рада точно делает все и будет делать все, что от нее зависит, чтобы мир в Украине был, и государство развивалось», — цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина».

В августе Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде из-за того, что представители России в Трехсторонней контактной группе заблокировали переговоры, ставя условием пересмотр постановления Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



Кравчук полагает, что Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом.