Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разумков заявил, что изменение постановления Рады в части ОРДЛО может сорвать местные выборы

Обновлено
01 сентября 2020, 08:30

Разумков заявил, что изменение постановления Рады в части ОРДЛО может сорвать местные выборы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что внесение изменений в постановление о проведении местных выборов в Украине может поставить под сомнение проведение голосования. Он отметил, что в парламенте сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 25 октября этого года.

Об этом Разумков заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«По состоянию на сегодня внести изменения в это постановление — это вмешаться в процесс, который начался, поэтому внесение изменений в постановление может трактоваться, что выборы могут быть сорваны или поставлены под сомнение», — сказал он.

Также Разумков сообщил, что на сегодняшний день есть заявление не только главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, но и его заместителя Витольда Фокина, которое касается возможности проведения местных выборов в ОРДЛО.

Спикер Рады отметил, что заявление Фокина «расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там, оно делается представителем делегации ТКГ».

Обновлено. Утром 1 сентября Разумков уточнил, что Фокин не отправлял письменного обращения к Верховной Раде, а имелась в виду его высказывание в СМИ. «Письменного обращения не было, имеется в виду то интервью, в котором он обращался к Верховной Раде, отметив, что если Верховная Рада не рассмотрит такие изменения, то это будет восприниматься, что Верховная Рада не хочет мира. Кто-кто, а Верховная Рада точно делает все и будет делать все, что от нее зависит, чтобы мир в Украине был, и государство развивалось», — цитирует Разумкова «Интерфакс-Украина». 

 

В августе Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде из-за того, что представители России в Трехсторонней контактной группе заблокировали переговоры, ставя условием пересмотр постановления Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.

Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

Кравчук полагает, что Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук Дмитрий Разумков Витольд Фокин
Прочее
местные выборы выборы на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:05
«ЛНР»: Девушка пострадала при взрыве гранаты. Госпитализировали в тяжелом состоянии
10:26
«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки
09:22
«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:04
В «ДНР» рассказали, почему не выплачивают рабочим зарплату
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
08:41
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
22:13
Главные новости Донбасса за неделю
22:06
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
16:42
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
13:40
Что жители Донецка желают в День шахтера? Опрос в городе ►
11:20
«ДНР» заявила об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19
09:48
Как «ДНР» пресекает бунты горняков? Что реально происходит на шахтах ►
11:41
За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
12:34
Для украинцев старше 75 лет хотят ввести доплату к пенсиям с 2021 года
12:08
Заседание подгрупп ТКГ закончилось досрочно
11:09
Шмыгаль: К концу сентября в Украине ежедневно могут заражаться COVID-19 по 3 тысячи человек
11:05
«ЛНР»: Девушка пострадала при взрыве гранаты. Госпитализировали в тяжелом состоянии
10:29
ОБСЕ: За две недели на Донбассе были нарушения, но из запрещенного оружия не стреляли
10:26
«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки
10:15
Кто и как должен пересекать КПВВ на Донбассе – правила
09:22
«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском
09:05
В России перевернулся микроавтобус с пассажирами из Донецка. Два человека погибли
08:46
В Украине выявили еще 2088 заболевших коронавирусом
08:30
Разумков заявил, что изменение постановления Рады в части ОРДЛО может сорвать местные выборы
07:57
Штаб ООС сообщил о двух нарушениях «режима тишины» за сутки
06:35
В Донецкой области выявили 45 заболевших коронавирусом за сутки
23:05
Фокин о критике его заявлений: Значит, в провластных структурах есть «засланные казачки»
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06
День города Донецка. Пожелания из Киева ►
30 августа, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция