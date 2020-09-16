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В проекте бюджета-2021 нет денег на жилищные программы для переселенцев

16 сентября 2020, 10:39

В проекте бюджета-2021 нет денег на жилищные программы для переселенцев

В проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрены деньги на жилищные программы для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, который ознакомился с текстом законопроекта.

В частности, средств не предусмотрено на выполнение программы «Доступное жилье», в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей. В общем фонде госбюджета-2021 не заложены и средства на льготное жилищное кредитование участников АТО и ВПЛ под 3% годовых. Комнатный подчеркнул, что таким положением дел не удивлен.

«Уже не первый год чиновники не обращают должного внимания на потребность украинцев в собственном доступном жилье. При этом в проекте бюджета-2021 традиционно не забыли о потребностях, скажем, народных избранников. Из года в год в казне государства находятся деньги на компенсации народным депутатам за съем жилья, даже тем, которые не нуждаются в такой помощи», — отметил он.

Вместе с тем председатель правления Госмолодежьжилья считает, что такая ситуация «отчасти является следствием и безразличия самих людей».

«Когда нам выделяют мизерные 14 миллионов гривен на кредиты участникам АТО и ВПЛ, то в первые минуты с начала онлайн-регистрации получаем около 1000 заявок на участие в программе. А созданную активистами петицию к президенту по возобновлению программ Госмолодежьжилья подписало за месяц значительно меньше граждан. А на акции по поддержке программ выходит не более полусотни участников... Отсюда и возникает логичный вопрос у власти и общества: а действительно ли нужны людям жилищные программы?» — подчеркнул Комнатный.

В начале недели Кабинет министров утвердил проект госбюджета на следующий год и передал его в парламент. Правительство представит документ в Верховной Раде 18 сентября. Первоначальная редакция подверглась критике многих представителей разных фракций, в том числе провластной — «Слуга народа». Если проект бюджета примут в первом чтении, то после этого в него можно будет внести правки.

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