Резников: Тайных постановлений о выборах в ОРДЛО не существует

Для выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нужен конкретный закон, о чем сказано в Минских соглашениях, и только согласно украинскому законодательству выборы смогут состояться. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая в украинском парламенте.



Он опроверг слухи среди народных депутатов и политиков о том, что якобы правительство «подковерным» постановлением может назначить выборы в ОРДЛО.



«Именно по закону, принятому парламентом Украины, согласно украинскому законодательству, Конституции Украины и Копенгагенским стандартам могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации. После выполнения всех условий безопасности, которые предусмотрены в Комплексе мер Минских соглашений», - заявил Резников.



Парламентская фракция «Слуги народа» должна была собраться 17 сентября на заседание, на котором планировали обсудить постановление о местных выборах в части Донбасса. Но заседание фракции отменено. Глава фракции СН Давид Арахамия допустил, что заседание теперь проведут 28 сентября. По его словам, сегодня заседание не состоялось, потому что приглашенный на него вице-премьер Алексей Резников заболел ангиной.



Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



