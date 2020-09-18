Ермак пообещал, что война на Донбассе будет закончена при президенте Зеленском

Глава Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что переговоры по Донбассу проходят трудно, но также заявил о достижениях и выразил уверенность, что Владимир Зеленский до конца своего президентского срока закончит войну.



«Украинцы привыкли, что все, что обещает президент Зеленский — он делает. У меня нет сомнений, что президент Зеленский закончит эту войну до конца каденции», — заявил Ермак в эфире телеканала «Украина».



Он подчеркнул, что режим тишины на Донбассе продолжает действовать, а стороны переговоров на встрече в Берлине высказали свою приверженность соблединю дополнительного комплекса мер.



«У нас 7 неделя режима тишины. Для скептиков сразу скажу — да, на 6-ой неделе у нас было трагическое событие, мы потеряли нашого воина. Мы видим много провокаций с той стороны. Да, не идеальный механизм, который мы согласовали относительно удержания режима тишины», — сказал Андрей Ермак.



Глава ОП также отметил достижения в переговорах советников лидеров стран Нормандской четверки.



«Это было опять 8 часов переговоров в Берлине. Наша делегация вернулась с поддержкой режима тишины со стороны всех участников Нормандского формата. Наша делегация вернулась с договоренностью того, что до конца этого месяца "Красный Крест" допустят на неподконтрольную территорию. Это даст возможность работать далее по обменам», — отметил Ермак.