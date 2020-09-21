В Донецкой области открыли пятую лабораторию по выявлению COVID-19

В Краматорске сегодня открыли новую лабораторию, в которой будут проводить исследование на выявление коронавирусной болезни COVID-19. Эта лаборатория стала пятой на подконтрольной Украине части Донетчины.



Лаборатория была подарена Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине. Ее начальная мощность — 160 тестов в сутки, но количество обещают увеличить. «В процессе работы мы рассчитываем делать до 300 тестов в сутки. На данный момент лаборатория будет принимать только образцы, направленные врачами, возможности сделать тест без необходимости или за средства пациента пока невозможно», — цитирует и.о. заведующего областным лабораторным центром Василия Гончаренко пресс-служба ДонОГА.



Параллельно с открытием лаборатории будут проходить обучение от специалистов ВОЗ по работе с новым оборудованием, противовирусной и противоэпидемической безопасности.



Сегодня также начинает работу лаборатория в Торецке, которая была приобретена за средства областного бюджета.



Ранее в Донецкой области исследования на коронавирус проводили лаборатория в Славянске и две в Мариуполе.



Сейчас в регионе делается около двух тысяч тестов на коронавирус методом ПЦР и ИФА в сутки.