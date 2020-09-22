В ГПСУ рассказали, сколько человек смогли попасть в Донецк и Луганск через КПВВ в понедельник

Группировка «ДНР» понедельник снова на один день возобновила работу через КПВВ «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



Как сообщил «Новостям Донбасса» пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную территорию проследовали 10 автомобилей и 81 человек, на оккупированную — 27 машин и 245 человек.



Через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» на подконтрольную территорию прошли 1029 человека, а в сторону неподконтрольного Луганска — 1039.

«ДНР» пропускает людей только по понедельникам и пятницам и только через пункт пропуска «Еленовка». Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В отдельные районы Донецкой области «ДНР» пропускает только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. У «ЛНР» такие требования на пропуск отсутствуют.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.



Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07:00 до 18:30.