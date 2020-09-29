«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения

Группировка «ЛНР» вводит новые правила перемещения товаров через линию соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Эти правила вступают в силу 3 октября.



Постановлением «правительства ЛНР» утвержден перечень и объемы товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам, а также определены перечни товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению через КПВВ.



Об основных изменениях, которые коснутся местных жителей, рассказал начальник «таможенного комитета ЛНР» Юрий Афанасьевский.



Так, физические лица имеют право не чаще одного раза в сутки в одном направлении перемещать через линию соприкосновения товары личного пользования, кроме запрещенных. Товары, ограниченные к перемещению через линию соприкосновения, можно перевозить на условиях и в объемах, не превышающих установленные «ЛНР» нормы. Также эти товары не могут использоваться в коммерческих целях.



В случае переезда на постоянное место жительства разрешено перемещать личные вещи и иные товары для личных, семейных и других нужд, «не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с признаками пользования, в обоснованном количестве».



Кроме того, людям, не достигшим 21-летнего возраста, запрещено перемещать через КПВВ в обоих направлениях алкоголь и табачные изделия независимо от количества. Субъектам хозяйствования запрещено перемещение через линию соприкосновения любых товаров, за исключением ввозимых в составе гуманитарных грузов.