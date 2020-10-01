В Луганской области потушили верховой пожар, открытого огня практически нет

В Луганской области верховой пожар полностью ликвидирован, открытого огня практически не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«По предварительным оценкам, повреждено более 11 000 гектаров лесов. В настоящее время верховой пожар полностью ликвидирован, открытого огня практически не наблюдается», — сказано в сообщении.



Уточняется, что 116 из 146 очагов возгорания уже локализованы.



В ОГА отметили, что через несколько часов работа спасателей будет переформирована, из населенных пунктов они будут направлены на тушение очагов возгорания в лесах.



Для определения убытков относительно компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, а также объемов выплат пострадавшим и погибшим в результате пожаров будет создана специальная комиссия, указали в ОГА.



В тоже время в Станице Луганской тушение осложняется большим количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.



«На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют», — сказано в сообщении.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского.



Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных. В результате пожара сгорела часть инфраструктуры КПВВ «Станица Луганская».



По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств