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В Луганской области потушили верховой пожар, открытого огня практически нет

01 октября 2020, 16:20

В Луганской области потушили верховой пожар, открытого огня практически нет

В Луганской области верховой пожар полностью ликвидирован, открытого огня практически не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«По предварительным оценкам, повреждено более 11 000 гектаров лесов. В настоящее время верховой пожар полностью ликвидирован, открытого огня практически не наблюдается», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 116 из 146 очагов возгорания уже локализованы.

В ОГА отметили, что через несколько часов работа спасателей будет переформирована, из населенных пунктов они будут направлены на тушение очагов возгорания в лесах.

Для определения убытков относительно компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, а также объемов выплат пострадавшим и погибшим в результате пожаров будет создана специальная комиссия, указали в ОГА.

В тоже время в Станице Луганской тушение осложняется большим количества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкой. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют», — сказано в сообщении.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского.

Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных. В результате пожара сгорела часть инфраструктуры КПВВ «Станица Луганская».

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