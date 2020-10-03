«ЛНР» сделала обязательной обсервацию для прибывших «из Украины», если нет теста на COVID-19 из РФ

Группировка «ЛНР» сделала обязательной 14-дневную обсервацию для прибывших на подконтрольную ей территорию из других государств, одним из которых там считают и Украину. Исключение сделано для жителей России и подконтрольной «ДНР» территории.



Об этом говорится в «указе» главы «ЛНР» Леонида Пасечника от 2 октября. Его действие вступило в силу.



Также на обсервацию не будут отправляться люди, если у них есть медицинский документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом такой тест должен быть сделан на территории РФ и не ранее, чем за три дня до прибытия на подконтрольную «ЛНР» территорию.



Из «указа» Пасечника следует, что желающим заехать с территории Украины в ОРЛО без обсервации нужно сначала отправиться в Россию, чтобы сдать там платный тест. При этом его результатов нужно ждать не дольше трех дней. После этого, по всей видимости, нужно въезжать сразу на подконтрольную «ЛНР» территорию из РФ. Для властей Украины такое пересечение неподконтрольного участка границы будет считаться незаконным. Если украинские пограничники об этом узнают, то наложат административный штраф в размере 1700 гривен.

По состоянию на утро субботы КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения до сих пор не работает после пожара 1 октября.



В конце сентября Пасченик разрешил пересекать линию соприкосновения только раз в месяц.