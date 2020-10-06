На Донетчине от коронавируса умерли три человека за сутки. Выявлено еще 148 заболевших

За минувшие сутки в Донецкой области зафиксировано три смерти от коронавируса. Новыми жертвами стали жители Мариуполя, Угледара и Бахмута. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, за минувшие сутки выявлено 148 новых заболевших COVID-19. В частности, диагноз потвержден у четырех детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус подтвержден у 4 561 человека. Из них 1 685 пациентов выздоровели, а 63 человека умерли. Продолжают лечение 2 813 пациентов.

Всего в Украине выявлено 4 348 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки. За все время исследований в стране COVID-19 зарегистрировали у 234 584 человек, умерли 4 520 человек, выздоровел — 103 401.