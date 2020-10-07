«ДНР» ужесточила проверки соблюдения карантина в общественных местах

Группировка «ДНР» усилила контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах, торговых точках и общественном транспорте из-за коронавируса. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Проверки торговых площадок начались 7 октября. Также «МВД ДНР» проверяет соблюдение режима самоизоляции среди тех, кто прибыл из стран с «неблагополучной эпидситуацией».



За каждое нарушение грозит предупреждение или штраф.



В «МВД ДНР» заявили, что привлекли к ответственности более 900 нарушителей мер противодействия COVID-19 с марта текущего года и вынесли 600 предупреждений. Подчеркивается, что сумма штрафов — около 5,5 миллиона рублей.



По данным Telegram-канала Dontel, такими показательными проверками «ДНР» намеренна принудить людей носить маски, перчатки и использовать антисептики.

За все время пандемии «ДНР» подтверждает 4 071 случай COVID-19. Из них уже выписаны 2 180 человек, а летальных случаев — 247. Продолжают болеть 1 644 пациента.



Для недопущения распространения инфекции вузы и техникумы были переведены на дистанционный режим, а школы ушли на длинные каникулы.