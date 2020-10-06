Медведчук встретился с Путиным и сообщил, что вакцинировался от COVID-19 российской вакциной в Крыму

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин встретился со свои кумом, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Об этом сообщает ТАСС.



Путин заявил о готовноси «содействовать восстановлению российско-украинских отношений».



Кроме этого, Медведчук попросил Путина о поставках российской вакцины против коронавируса в Украину. Лидер ОПЗЖ рассказал Путину, что он сам, его жена и сын вакцинировались от коронавируса российской вакциной во время отдыха в аннексированном Крыму и «очень легко перенесли» это.



Путин ответил, что возможность поставки вакцины есть, но «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности».



Президент РФ также рассказал куму, что несколько его близких родственников уже вакцинировались, а еще люди, которые работают с ним, а также якобы «почти все руководство министерства обороны и других специальных служб».



Кроме того, Медведчук попросил Путина пересмотреть российские санкции в отношении некоторых украинских предприятий.