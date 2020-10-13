По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 262 жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. С начала пандемии число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 5 961. Из них 2111 выздоровели, 68 — скончались.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса и четыре летальных случая. Всего группировка признает 4666 случаев инфекции COVID-19: выписаны — 2261 человек, летальных случаев — 293.



В Луганской области зафиксировано 65 новых случаев COVID-19, а также две смерти среди пациентов с коронавирусом. За время проведения исследований коронавирус лабораторно подтвержден у 1917 человек. Из них выздоровели — 733, умерли — 26.



Группировка «ЛНР» за сутки зарегистрировала три летальных случая из-за осложнений от COVID-19. Всего формирование подтверждает 1225 случаев заражения коронавирусом, из которых 58 человек умерли.



«ДНР» разрешила выписывать пациентов с COVID-19 без проведения ПЦР-тестирования в случае отсутствия возможности для исследования биоматериала.



Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года. Также вводятся новые ограничения на массовых мероприятий, школам рекомендовано перейти на преждевременные каникулы, а техникумам и вузам — на дистанционное обучение.





Общество



В гинекологическом отделении больницы № 3 в Донецке 23 медработника написали заявления на увольнение, еще один врач уволился. Медики жалуются на дефицит средств защиты и медикаментов в условиях приема пациентов с коронавирусом, которых определяют в отделение после перепрофилирования.



Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику «ДНР» из Мариуполя, который вместе с сообщниками жестоко пытал захваченных ими в плен двух украинских военнослужащих.



СММ ОБСЕ зафиксировала, как 11 октября на подконтрольную «ЛНР» территорию заехал грузовик с российскими номерами. После этого боевики потребовали от наблюдателей покинуть этот район.



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