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«Красная» зона карантина на Луганщине: что закроют с понедельника

16 октября 2020, 20:52

«Красная» зона карантина на Луганщине: что закроют с понедельника

В Луганской области, которая попала красную зону карантина, не будут прекращать работу транспорта и торговых центров. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Мы не будем останавливать работу торговых центров, чтобы предприниматели не жаловались, что мы не даем им возможность для работы. Но мы будем жестко проверять, как они придерживаются карантинных ограничений. Первый раз собственники могут получить предупреждение, на второй раз — мы закроем их заведение на неделю. Должно сработать сарафанное радио. Мы заставим предпринимателей придерживаться карантинных ограничений, а они заставят своих клиентов», — сказал Гайдай.

В тоже время как минимум на две недели запретят работать ночным заведениям, работу ресторанов ограничат до 22:00, оставят работать лишь те фитнес-центры, площадь которых превышает 200 квадратных метров и где будут соблюдать карантинные ограничения.

Кроме того, все учебные учреждения отправят на дистанционное обучение.

Также глава ОГА напомнил, что со вчерашнего дня приостановлен пропуск людей через КПВВ в Станице Луганской из-за того, что на оккупированной территории произошла вспышка коронавируса.

«Восемь человек проходит КПВВ с оккупированной территории, семь из них — больны коронавирусом. Они сдают тесты и, не дожидаясь результатов,отправляются по своим делам в пенсионный фонд, банки, магазины. Через день приходит результат и он — положительный. А за этот день человек контактировал с очень многими людьми», — подчеркнул Гайдай.

Пока что КПВВ в Станице Луганской нельзя будет пересечь до конца октября.

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