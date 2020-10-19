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В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»

19 октября 2020, 17:42

В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»

«Министр здравоохранения» группировки «ЛНР» Наталья Пащенко назвала нормальной ситуацию, когда больницы вынужденны размещать койки с пациентами в коридорах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и пневмонией.

«Это те методы, какими и происходит увеличение дополнительных койко-мест. Естественно, загружаются коридоры, загружаются холлы. Это и предусмотрено даже планировкой советских больниц: развертывание дополнительных коек за счет дополнительных коридорных мест», — сказала Пащенко.

Отметим, что в соцсетях местные жители неоднократно жаловались, что больницы загружены, а пациентов размещают в коридорах.

Ранее, сообщалось, что «ЛНР» попросила у России вакцину от коронавируса, но не получила ответ.

По состоянию на 19 октября «ЛНР» признает 1352 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 991 человек выздоровел, 64 — умерли. Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

В субботу, 17 октября, «ЛНР» продлила еще на неделю ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19.

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