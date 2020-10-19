«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса

Группировка «ЛНР» обратилась к России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса, однако ответа не получила. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко.



«К нам не было еще предложений о поступлении в качестве гуманитарной помощи вакцины против коронавирусной инфекции. Также мы вышли на рынок РФ с вопросом приобретения вакцины за денежные средства, но поставщики не откликнулись», — рассказала она в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск.



Пащенко уточнила, что такой запрос был сделан «достаточно давно», но о нем не сообщалось публично.



Она констатировала, что в ближайшее время вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной «ЛНР» территории проводиться не будет.

В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний. Третья фаза испытаний началась в РФ в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев.