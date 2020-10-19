«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 и три летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ЛНР» не называют.

По состоянию на 19 октября «ЛНР» признает 1352 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 991 человек выздоровел, 64 — умерли.

Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

В субботу, 17 октября, «ЛНР» продлила еще на неделю ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19.



За минувшие сутки в Украине выявлено 4766 заболевших коронаиврусом. Кроме того, 66 человек умерли, а 1112 выздоровели.