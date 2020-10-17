«ЛНР» продлила самоизоляцию для учащихся и закрыла ночные клубы

Группировка «ЛНР» продлила еще на неделю ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



Каникулы в школах продлены до 25 октября, а дистанционное обучение в вузах и учреждениях дополнительного образования и психосоциальной помощи — до особого распоряжения.



Техникумы переходят на обучение по очно-заочной форме. Теоретическую часть студенты будут осваивать с помощью электронного обучения, а практическую — в образовательном учреждении, с учетом выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований.



Кроме этого, сокращается время работы всех предприятий общественного питания до 15:00 часов. Ограничения не распространяются на столовые, буфеты и кафе для работников предприятий.



С 19 по 25 октября приостанавливается работа предприятий сферы досуга (ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных детских досуговых заведений).

По состоянию на 17 октября «ЛНР» признает 1312 заболевших коронавирусом в ОРЛО, из которых 968 человек выздоровели, 60 — умерли.



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.