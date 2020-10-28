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Прекращение работы КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября

28 октября 2020, 12:36

Прекращение работы КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября

Приостановка пропуска через линию соприкосновения через КПВВ «Станица Луганская» продлена до 15 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

«Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию», — пояснили в штабе такое решение.

Возможность пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» остается только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера по решению командующего операции Объединенных сил.

Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября из-за карантина.

Группировка «ЛНР» изменила график работы своего пункта пропуска у Станицы Луганской. С 26 октября пункт пропуска работает с 8:00 до 19:00 по местному времени или с 7:00 до 18:00 по киевскому времени.

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