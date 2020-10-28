Кравчук: Разблокировку работы ТКГ привязали к «дорожной карте» по Донбассу

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе и приглашенные ею представители группировок «ДНР/ЛНР» связывают разблокировку переговорного процесса с разработкой «дорожной карты» по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«ОРДЛО, которые сегодня присутствовали на заседании, и представители РФ привязали эти вопросы с "дорожной картой". То есть они попросили, чтобы после обсуждения "дорожной карты" разблокировать все остальные вопросы, в том числе, гуманитарные вопросы», — сказал он.

Украинская делегация в ТКГ на заседании в среду предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» по интенсификации процесса мирного урегулирования.