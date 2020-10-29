В Донецкой области выявили 153 заболевших COVID-19 за сутки. Но все случаи не успевают учесть

За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых заболевших коронавирусом в Донецкой области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев:



— 47 в Мариупольской ОТГ;

— 25 в Великоновоселковской ОТГ;

— 20 в Торецкой ОТГ;

— 14 в Славянской ОТГ;

— 13 в Марьинской ОТГ;

— 9 в Кураховской ОТГ;

— по 4 в Краматорской и Волновахской ОТГ;

— по 3 в Угледарской, Комарской и Бахмутской ОТГ;

— 2 в Хлебодаровской ОТГ;

— по 1 в Сартанской, Авдеевской, Никольской, Константиновской, Лиманской и Старомлиновской ОТГ.



Вместе с тем глава ДонОГА отметил, что в сводках возможны задержки. Это связано со значительным ростом количества новых больных, что усложняет обработку информации.



«Данные могут отличаться от тех, что предоставляют городские советы. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться чуть больше времени», — подчеркнул Кириленко.



Отметим, что днем ранее только в Мариуполе выявили 271 заболевшего коронаиврусом. Эти данные еще не успели включить в областную и общеукраинскую статистику.



За все время исследований в Донецкой области выявили 9179 случаев COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, 95 умерли. Продолжают лечение 4720 пациентов.