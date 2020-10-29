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В Донецкой области выявили 153 заболевших COVID-19 за сутки. Но все случаи не успевают учесть

29 октября 2020, 08:52

В Донецкой области выявили 153 заболевших COVID-19 за сутки. Но все случаи не успевают учесть

За среду, 28 октября, лаборатории предоставили информацию о 153 новых заболевших коронавирусом в Донецкой области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых случаев:

— 47 в Мариупольской ОТГ;
— 25 в Великоновоселковской ОТГ;
— 20 в Торецкой ОТГ;
— 14 в Славянской ОТГ;
— 13 в Марьинской ОТГ;
— 9 в Кураховской ОТГ;
— по 4 в Краматорской и Волновахской ОТГ;
— по 3 в Угледарской, Комарской и Бахмутской ОТГ;
— 2 в Хлебодаровской ОТГ;
— по 1 в Сартанской, Авдеевской, Никольской, Константиновской, Лиманской и Старомлиновской ОТГ.

Вместе с тем глава ДонОГА отметил, что в сводках возможны задержки. Это связано со значительным ростом количества новых больных, что усложняет обработку информации.

«Данные могут отличаться от тех, что предоставляют городские советы. В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться чуть больше времени», — подчеркнул Кириленко.

Отметим, что днем ранее только в Мариуполе выявили 271 заболевшего коронаиврусом. Эти данные еще не успели включить в областную и общеукраинскую статистику.

За все время исследований в Донецкой области выявили 9179 случаев COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, 95 умерли. Продолжают лечение 4720 пациентов.

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