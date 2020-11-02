Кравчук рассказал, чем Украину не устраивает «дорожная карта» по Донбассу РФ и ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений должен быть реалистичным документом, который можно выполнить, чтобы открыть дорогу к миру на Донбассе.



Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».



Кравчук заявил, что в предложенной российской стороной и представителями ОРДЛО «дорожной карте» есть «прямые поручения Верховной Раде, прямые поручения президенту Украины. «Ну нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны», — подчеркнул он.



Также он заявил, что в этой «дорожной карте» нет и самого главного — чтобы ее реализовать, нужно прекратить войну.



«Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, передача контроля над границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, другие покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем. Далее, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать», — пояснил он.



После этого, по словам Кравчука, будут осуществляться дальнейшие шаги по восстановлению экономики, нормальной жизни на ныне оккупированных территориях



«Наш документ будет построен таким образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить», — подчеркнул он.

Украина собирается предоставить свой вариант плана по Донбассу до 4 ноября. Также будут рассматриваться варианты России и координатора ОБСЕ. Кравчук предлагает свести их все воедино.



Также Кравчук допустил поиск других решений, если сторонам не удастся согласовать единый план в ТКГ.