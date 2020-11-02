Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук рассказал, чем Украину не устраивает «дорожная карта» по Донбассу РФ и ОРДЛО

02 ноября 2020, 17:24

Кравчук рассказал, чем Украину не устраивает «дорожная карта» по Донбассу РФ и ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений должен быть реалистичным документом, который можно выполнить, чтобы открыть дорогу к миру на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Кравчук заявил, что в предложенной российской стороной и представителями ОРДЛО «дорожной карте» есть «прямые поручения Верховной Раде, прямые поручения президенту Украины. «Ну нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны», — подчеркнул он.

Также он заявил, что в этой «дорожной карте» нет и самого главного — чтобы ее реализовать, нужно прекратить войну.

«Первое, что мы сделаем, мы скажем: прекращаем войну, передача контроля над границей, все выходят, незаконные вооруженные формирования, наемники, другие покидают территорию Украины, и мы войну прекращаем. Далее, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать», — пояснил он.

После этого, по словам Кравчука, будут осуществляться дальнейшие шаги по восстановлению экономики, нормальной жизни на ныне оккупированных территориях

«Наш документ будет построен таким образом. Мы не хотим принимать документ, который нельзя будет выполнить», — подчеркнул он.

Украина собирается предоставить свой вариант плана по Донбассу до 4 ноября. Также будут рассматриваться варианты России и координатора ОБСЕ. Кравчук предлагает свести их все воедино.

Также Кравчук допустил поиск других решений, если сторонам не удастся согласовать единый план в ТКГ.

ТЕГИ

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:00
В «ДНР» признали задержку доплат медикам за пациентов с коронавирусом
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
14:20
В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур
11:19
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 2 ноября
10:16
«ДНР»: 23 смерти и 93 новых случая заболевания коронавирусом
09:44
За сутки «ЛНР» зарегистрировала три смерти и 28 случаев COVID-19
14:30
Один из членов «ДНР» заявил, что видел Суркова на Донбассе в 2014 году
09:44
«ДНР»: За сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
09:41
«Донецкгормаш» снова требует от «ДНР» вернуть долги по зарплате
09:20
В «ЛНР» рассказали, в каком режиме будут учиться школьники
08:12
«ЛНР» сообщила о 7 умерших от коронавируса за сутки
все новости
17:28
Боевики на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины
17:24
Кравчук рассказал, чем Украину не устраивает «дорожная карта» по Донбассу РФ и ОРДЛО
16:33
Зеленский призвал «Слугу народа» поддержать роспуск КС, чтобы не допустить «кровопролития»
16:27
Под Мариуполем столкнулись два автомобиля. Двое водителей погибли на месте
16:00
В «ДНР» признали задержку доплат медикам за пациентов с коронавирусом
15:37
В Луганской области — 47 новых случаев COVID-19. Выздоровели 48 человек
15:10
В Мариуполе огласили имя победителя на выборах мэра
14:49
МОЗ запустил контакт-центр по вопросам лечения коронавируса
14:30
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
14:17
ОПЗЖ обжалует в суде результаты выборов в Мариупольский горсовет
13:24
Владельцем месторождения соли на Донетчине является российский институт. Против него просят ввести санкции
12:56
В «Слуге народа» прокомментировали сравнение Резникова ОРДЛО с «опухолью»
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
02 ноября, 14:30
На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►
01 ноября, 16:44
Коронавирус атакует Донбасс. Из Киева в Донецк: как добраться сейчас? ►
01 ноября, 09:11

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция