Кравчук: Если не получится принять «план действий», то будем искать другие решения по Донбассу

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе готовит документ по интенсификации процесса мирного урегулирования. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



«Украинская делегация готовит свой план действий, для того, чтобы забраться в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон и действительно принять документ, который будет называться планом действий для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе»,- сказал он.



В случае если документ принят не будет, то группа будет работать над другими вариантами.



«Мы готовим свой план действий. Мы соберемся, я убежден, что решение мы примем. И будет двигаться дальше. Ну а если вдруг такая ситуация - тупик - будем искать другие решения», - сказал он.



По мнению Кравчука, переговоры по Донбассу находятся в активной стадии – «восстановлены консультации, встречи». В тоже время, по его наблюдениям, Россия и представители боевиков препятствуют процессу установления мира на Донбассе.

Украина предложила представить свой вариант плана до 4 ноября. Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.